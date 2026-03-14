NLdoet in de gemeente: knotten van wilgen in Vinkhuizen en handen uit de mouwen in Garmerwolde

Bij het volkstuinencomplex Golden Raand in Vinkhuizen werden wilgen geknot. Foto: Mennie Oosterhuis

De vrijwilligersactie NLdoet heeft zaterdag veel mensen op de been gebracht in de gemeente. Terwijl in Garmerwolde het dorp werd klaargestoomd voor het voorjaar, was er bij volkstuincomplex Golden Raand in Vinkhuizen een extra reden voor een glimlach: de tuin mag definitief blijven.

“We hadden een erg leuke opkomst hier in Garmerwolde”, laat de initiatiefneemster van de actie desgevraagd weten. “Ongeveer dertig mensen hadden zich aangemeld. Dat is voor ons doen, we organiseren zo’n activiteit tweejaarlijks waarbij we ook in de herfst aan de slag gaan, best wel veel. Zo’n twintig deelnemers kwamen uit het dorp en er hadden zich mensen van het CDA aangesloten. Dan kun je natuurlijk verwijzen dat ze dat doen vanwege de verkiezingen, maar hier was echt sprake van goodwill. Ze hebben hard meegewerkt om alle klussen gedaan te krijgen.”

In Garmerwolde wordt van tevoren geïnventariseerd welke klussen gedaan moeten worden. “Elk jaar is dat ongeveer hetzelfde. Het snoeien van leilindes bij het dorpshuis, dat is iets wat je nu moet doen. Dat kan niet in de herfst. En het is ook een heel goed moment om nu de jeu de boulesbaan in gereedheid te brengen zodat deze straks gebruikt kan worden tijdens het nieuwe seizoen dat voor de deur staat. Dus er is gesnoeid, er is schoongemaakt, er zijn werkzaamheden uitgevoerd bij de kerk en op de begraafplaats en er is zwerfafval opgeruimd in het dorp. Er is ontzettend veel gedaan.”

De initiatiefneemster wil ook nog speciaal aandacht voor twee jonge deelnemers: “Twee jongens hadden zich aangemeld om voor een maatschappelijke stage mee te doen: zij hebben ook ontzettend goed geholpen. Uiteindelijk hebben we samen alle klussen tot een goed einde kunnen brengen.”

Gezamenlijke afsluiting

De actie van het Oranje Fonds wordt in Garmerwolde gewaardeerd: “In een dorp zou je kunnen zeggen, de mensen kennen elkaar wel. Maar er is ook doorloop. Er komen nieuwe mensen wonen. Daarom zijn dit ideale momenten om elkaar te leren kennen. Het is heel goed voor de saamhorigheid.” In Garmerwolde wordt de klusdag afgesloten met een lunch in het dorpshuis: “Dat vinden we belangrijk omdat je dan ook een duidelijke eindtijd hebt. Anders is er het risico dat je doorgaat omdat deze klus ook nog wel even kan. En samen wat eten en wat drinken is gezellig en een hele mooie afsluiting.”

Bij volkstuinencomplex Golden Raand werd de dag afgesloten met lunch en koffie. Foto: Mennie Oosterhuis

Golden Raand in Vinkhuizen

Bij volkstuinencomplex Golden Raand in Vinkhuizen werd zaterdag ook druk gewerkt. Mennie Oosterhuis: “We hebben hier 39 knotwilgen staan. Die hebben onderhoud nodig. We hebben de wilgen als het ware ingedeeld in drie groepen waarbij er elk jaar een deel wordt geknot. Dat betekent dus dat er vandaag dertien aan de beurt waren, maar dit zijn er vijftien geworden. Een aantal waren zo extreem gegroeid dat we hier wel in moesten grijpen. Doe je dat niet dan is er het risico op scheuren waardoor de wilg gaat bloeden.”

Op de activiteit kwamen 25 mensen af. “Het gaat om zowel leden van de tuin alsook mensen uit de buurt. We melden onze activiteit altijd aan op de website van NLdoet, maar we maken er ook reclame voor in lokale media. Dat levert altijd wel reacties op, waar we ontzettend blij mee zijn. En het leuke hieraan is dat je mensen met elkaar in contact brengt. Er helpen bijvoorbeeld mensen die al veertig jaar in Vinkhuizen wonen, maar nog nooit op het volkstuincomplex zijn geweest. Die verbinding zoeken is belangrijk. En het maakt het aanpakken van zo’n klus ook leuker.”

Volkstuincomplex kan blijven

Voor Golden Raand kan overigens de vlag uit. Vanwege de realisatie van nieuwbouwwijk De Held leek het er op dat een deel van het complex opgegeven moest worden. Oosterhuis: “We hebben ons hier heel sterk voor gemaakt, dat dit niet de bedoeling kon zijn. Het is ook een hele spannende tijd geweest. Afgelopen week kreeg ik een appje van de wethouder waarin stond dat het opgelost is: dat terrein van de tuinen niet nodig is. Dus we zijn ontzettend blij. De bedreiging is weg en we kijken dan ook met een grote glimlach naar het aanstaande tuinseizoen.” Ook de actie in Vinkhuizen werd gezamenlijk afgesloten met een lunch en koffie.