NK Tegelwippen afgetrapt in Lewenborg: ‘Deze plek kleurde rood op de hittekaart’

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) heeft afgelopen donderdag het NK Tegelwippen afgetrapt. Dat deed ze op het plein voor De Oude Bieb in Lewenborg. Die plek was niet voor niets gekozen. Op een hitte kaart van Duurzaam Groningen is te zien dat dit een oververhitte plek is; eentje die wel wat verkoeling kan gebruiken.

Bij het NK Tegelwippen verwijder je tegels uit de tuin en vervang je die door planten, gras of bloemen. Gemeenten strijden tegen elkaar om zoveel mogelijk tegels eruit te wippen.

Hittestress en wateroverlast

Het doel van de actie is om bij te dragen aan een klimaatbestendige leefomgeving. Door tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, komt er meer plek voor insecten en dieren en wordt het koeler op warme dagen. Daarnaast zorgt groen voor een betere wateropvang bij stortbuien en een gezondere en aangenamere woonomgeving.

Bewoners van de gemeente kunnen op deze website kijken of er in hun buurt hittestress of kans op wateroverlast is. Wanneer dit het geval is, kan tegelwippen en groen planten bijdragen aan een gezondere en duurzamere leefomgeving.

Tegeltaxi

De Tegeltaxi, een speciale vrachtwagen, rijdt van april tot en met juni op een vaste route om de gewipte tegels op te halen. Bewoners die van hun tegels en klinkers willen laten ophalen, kunnen hun adres hier aanmelden.