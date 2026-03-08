Nik Lemmink wint Halve Marathon van Haren, Femke Panjer wint bij de vrouwen

Nik Lemmink won zaterdag de Halve Marathon van Haren. Foto: Rieks Oijnhausen

Nik Lemmink is zaterdag de winnaar geworden van de RunX Halve Marathon van Haren. Bij de vrouwen was Femke Panjer de snelste. De populaire wedstrijdloop werd dit jaar voor de 41ste keer gehouden.

Het evenement wordt georganiseerd door atletiekvereniging ATC’75. De hoofdafstand is de halve marathon van 21,1 kilometer. Lemmink, afkomstig uit Groningen, noteerde op deze afstand een tijd van 1:07:24. Rikjan Bathoorn uit Leek werd met 1:08:54 tweede, terwijl Stijn Beekelaar (GAC Hilversum) met 1:12:24 als derde eindigde. Bij de vrouwen zette de Harense Femke Panjer een tijd van 1:17:36 op de klokken. Zij werd op de hielen gezeten door Nienke van Dijk van hardloopvereniging Vitalis (1:18:52). Haar teamgenoot Bernice Meijer werd derde in een tijd van 1:21:09.

Het programma was breder dan alleen de hoofdafstand. Zo stond ook de Onnerronde op het programma, een loop over tien kilometer. Deze werd gewonnen door Thies Eeltink. Jordy Smook uit Veendam werd tweede, gevolgd door Menno Altena op de derde plaats. Bij de vrouwen won Yasmine Hillebrink, met Linde van Langen en Anka Hagelschuer respectievelijk op de tweede en derde plek. De recreantenloop van 5 kilometer werd gewonnen door Tom Verschoor; bij de vrouwen was Juliette Harperink de snelste. Daarnaast was er een speciaal programma voor framerunners, met afstanden van 1 mijl (winst voor Jurre Boer uit Meppel) en 5 kilometer (winst voor Juliëtte van Brouwershaven).

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) lost het startschot. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Goede hardloopomstandigheden

De afgelopen jaren was het organiseren van de wedstrijd niet altijd vanzelfsprekend. Na de coronacrisis leek in 2023 alles klaar voor de start, maar zorgde plotselinge opvriezing op het laatste moment voor een streep door het evenement. Door de gladheid kon de veiligheid van de lopers niet langer worden gegarandeerd. Dit jaar hoefde de organisatie daar niet voor te vrezen: de weergoden waren de lopers en de vrijwilligers goed gezind, met uitstekende hardloopomstandigheden tot gevolg.