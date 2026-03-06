Nieuwe campagne moet voorkomen dat jongeren in drugshandel belanden

Foto: DEA via Wikimedia Commons

De Groningse gemeenten en de provincie zijn donderdag gestart met een nieuwe campagne om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met drugshandel.

De campagne heet Mijn kind doet dat wel en richt zich vooral op ouders en verzorgers van kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Het doel is om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij illegale handel in drugs.

Volgens de initiatiefnemers komen kinderen steeds makkelijker in aanraking met illegale handel. Dat begint vaak klein en lijkt soms onschuldig. De meeste kinderen zeggen uiteindelijk nee, maar een kleine groep zet wel een stap richting criminaliteit. Daarom is het belangrijk om signalen vroeg te herkennen en problemen te voorkomen. Ouders en verzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij kunnen veranderingen in gedrag vaak als eerste zien en het gesprek thuis beginnen.

De campagne bestaat uit meerdere onderdelen. Er is een website met informatie en tips om met kinderen in gesprek te gaan. Op de site staat eenvoudige en toegankelijke informatie over situaties waar jongeren mee te maken kunnen krijgen. Bezoekers kunnen er lezen over de ontwikkeling van jongeren, herkenbare situaties en mogelijke signalen. Ook staan er verwijzingen naar organisaties en initiatieven in de regio.

Ook worden flyers verspreid en wordt sociale media gebruikt om ouders te bereiken. Daarnaast rijdt er een camperbus door de provincie Groningen. Daar kunnen ouders, verzorgers en andere betrokken volwassenen in gesprek gaan over het onderwerp.

Het initiatief is ontwikkeld door de Groningse gemeenten samen met lokale professionals uit onder meer jeugdwerk, onderwijs, zorg, welzijn en preventie. Hun praktijkervaring is gebruikt bij het maken van de informatie.