Nieuwe brandweerkazerne Bornholmstraat moet ‘sober’ blijven

De nieuwe brandweerkazerne aan de Bornholmstraat moet ‘sober en niet overdadig’ worden. Dat hebben de Groninger gemeenten laten weten bij het besluit om de kazerne en een nieuw logistiek oefencentrum te realiseren. De roep om bescheidenheid volgt op een forse stijging van de verwachte bouwkosten. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

Vorige maand tekende de Veiligheidsregio Groningen al een contract met BCT-architecten uit Enschede voor het ontwerp van de locaties aan de Bornholmstraat en de Winschoterweg. De komende twee jaar worden de eerste schetsen uitgewerkt, de locaties bouwrijp gemaakt en de vergunningen geregeld. Als de planning standhoudt, start de bouw op beide plekken in 2028.

Kosten stijgen met 14 miljoen euro

De realisatie van de nieuwe onderkomens valt echter aanzienlijk duurder uit dan gepland. Waar twee jaar geleden nog werd uitgegaan van 72,6 miljoen euro, houdt men inmiddels rekening met 86,8 miljoen euro. De burgemeesters benadrukten afgelopen donderdag dat zij tijdens het proces niet opnieuw verrast willen worden door financiële tegenvallers. Zij roepen daarom op tot een sobere inrichting om de kosten beheersbaar te houden.

Een eerste financiële tegenvaller is al bekend: de loonstijgingen door nieuwe cao-afspraken kosten de komende jaren twee miljoen euro extra. Deze kosten zullen direct worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. De huidige kazerne aan de Sontweg moet verdwijnen omdat op deze locatie de nieuwe woonwijk Eemskwartier wordt gerealiseerd.