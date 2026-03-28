Nieuwe bouwplannen in Thesinge: onderzoek naar woningen voor jongeren op trapveldje

Kerklaan 1 Thesinge. Bron: Google Streetview

Wordt het trapveldje in Thesinge de nieuwe woonplek voor jongeren uit het dorp? Dat is een van de centrale vragen tijdens een informatieavond op dinsdag 14 april. Naast de herbestemming van de boerderij van de familie Ritsema, wordt nu ook gekeken naar nieuwbouw op de plek van het huidige speelveld. Daarover schrijft de Garmer & Thesinger.

In Thesinge wordt al jaren gesproken over de noodzaak van het realiseren van nieuwe woningen. Tot nu toe lag de focus met name op de voormalige boerderij in de dorpskern. De gemeente heeft dit karakteristieke pand aangekocht en een architectenbureau onderzoekt momenteel hoe hier bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen in gerealiseerd kunnen worden.

Woningen voor jongeren

Nieuw is dat de werkgroep ‘Wonen in Thesinge’ nu ook het trapveldje als woningbouwlocatie ziet voor specifiek jongeren. Er is in het dorp veel behoefte aan betaalbare woningen voor deze doelgroep die graag in Thesinge willen blijven of willen terugkeren. Het trapveldje zou een geschikte plek kunnen zijn om deze doelgroep een plek te bieden, eventueel via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij bewoners gezamenlijk hun bouwproject aansturen.

Informatieavond in dorpshuis

Tijdens de bijeenkomst op 14 april presenteert het architectenbureau de eerste resultaten van het onderzoek naar de boerderij en worden de eerste ideeën over de inrichting van het trapveldje gedeeld. Ook wordt er uitleg gegeven over de voordelen van een CPO-vereniging, wat het mogelijk maakt om mensen met een binding met het dorp voorrang te geven bij de toewijzing. De informatieavond in dorpshuis Het Trefpunt begint om 19.00 uur.