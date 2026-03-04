Nieuw onderzoek naar mogelijkheid fietsenstalling onder Vismarkt

De gemeente gaat toch weer onderzoek doen naar de bouw van een fietsenstalling onder de Vismarkt. Ook onderzoekt ze andere locaties aan de westkant van de binnenstad.

Door de groei van de stad en het fietsgebruik verwacht de gemeente steeds meer druk op het fietsparkeren in de binnenstad. Het westen van de binnenstad kent nu al een groot tekort aan stallingsplekken, ondanks de komst van een nieuwe stalling aan de Westerhaven en in de Haddingestraat. Uit onderzoek blijkt dat de openbare ruimte er erg schaars is.

De gemeente gaat uit van twee oplossingen: kleinere stallingen in meerdere panden of een grootschalige ondergrondse stalling. Uit onderzoek blijkt dat een stalling onder de Vismarkt zo’n vijfduizend rijwielen kan bevatten. Dat zorgt wel voor langdurige bouwactiviteiten, hinder voor de omgeving en een fors financieel plaatje. Beide oplossingen worden nader onderzocht.

Het college komt in de loop van volgend jaar terug bij de gemeenteraad, met de uitwerking van de plannen.