Net afgebouwd schip kan niet door Gideonbrug

De Longpearl. Foto: OOG

Het bij SAS Waterhuizen afgebouwde schip Long Pearl kon dinsdagmorgen niet door de Gideonbrug.

De boot was net klaar en was op weg naar Delfzijl. De boot probeerde wel om langs de brug te varen, maar ging terug en legde aan bij het schrootbedrijf Van Simmeren.

In april vorig jaar kon een boot er ook niet door en daarom werd een deel van het brugwachtershuisje afgebroken. Dat wordt momenteel weer hersteld.

Volgens woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente zijn er berekeningen gedaan waardoor de Long Pearl er langs zou moeten. Mogelijk durfde de schipper het toch niet aan. Er wordt nu een steiger weggehaald zodat er meer ruimte is en het schip de brug vanmiddag toch kan passeren.

De herbouw van het brugwachtershuisje wordt volgende week afgerond.