‘Nep-ambulancier’ uit Stad vrijdag voor de rechter, man ook verdacht van diefstal, verduistering en vervalsing

De inmiddels beruchte man uit Groningen, die zich met enige regelmaat zou hebben voorgedaan als ambulancebroeder en politieagent, moet vrijdag voor een meervoudige strafkamer verschijnen in de rechtbank aan het Guyotplein. Volgens stadsblog Sikkom wordt de man verdacht van diefstal, verduistering, het vervalsen van documenten, het rondrijden in een voertuig dat te veel lijkt op één van de hulpdiensten en het zich voordoen als een ambtenaar in functie.

De rechtbank heeft een hele dag ingepland voor de zaak. De man kwam in 2024 in beeld bij justitie. Het Openbaar Ministerie startte toen een onderzoek, nadat hij regelmatig opdook bij incidenten en ongevallen. Daarbij droeg hij, naar verluidt, uniformen en gebruikte hij voertuigen met zwaailichten.

De ‘ambulances’ waar de man mee zou rondrijden, lijken sterk op echte hulpvoertuigen. De man kwam in 2023 in aanraking met justitie vanwege een voertuig dat niet de weg op mocht. Dat voertuig, een geel geverfd busje, werd in beslag genomen en later na een rechtszaak teruggegeven.

Maar het OM liet de zaak niet los en de man zou zich zijn blijven voordoen als hulpverlener. Later verscheen hij opnieuw bij incidenten als ‘ambulancebroeder’. Zo verleende hij volgens Stadsblog Sikkom in 2024 medische hulp bij een incident in Groningen, waarbij hij onder meer (verkeerde) medische handelingen zou hebben uitgevoerd en hebben geprobeerd om de echte hulpdiensten buiten de deur te houden.

In augustus vorig jaar dook hij op tijdens de Sneekweek, toen hij samen met een andere man in een ‘nep-ambulance’ afkwam op een onwel geworden vrouw. Ze wilden haar toen zelfs meenemen naar een ziekenhuis. Maar echte EHBO’ers vertrouwden het niet en toen een echte ambulance ter plaatse kwam, stuurde de politie de mannen weg. Zijn nep-ambulance werd later in beslag genomen in Stad.

Om geloofwaardig over te komen gebruikte de man onder meer echte medische apparatuur. Gestolen, zo meent het OM: een AED, portofoons, een megafoon en medische tassen van het Rode Kruis. Ook zou hij een ambulance-uniform hebben gestolen. Ten slotte wordt de Stadjer verdacht van het niet opvolgen van ambtelijke bevelen.