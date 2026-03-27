Nederlaag Futsal Groningen, Drs. Vijfje te sterk voor Futsal Haaglanden

Amin Ouhida neem de corner waaruit de 1-0 valt - Foto: Wouter van der Maden

Futsal Groningen ging in de hoofdstad onderuit tegen Futsal Amsterdam. Drs. Vijfje versloeg thuis Futsal Haaglanden.

Groningen opende nog wel de score tegen Amsterdam door Verduis Rahimi, maar de Amsterdammers liepen daarna via een 2-1 ruststand uit naar 5-1. Groningen staat zevende en voorlaatste in de kampioensgroep van de eredivisie.

Vrouwen

Drs Vijfje was na een 4-1 ruststand met 7-4 te sterk voor Haaglanden Futsal. Drs. Vijfje nam daarmee de derde plek over van Haaglanden in de eredivisie.