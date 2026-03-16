NAM en Staat botsen in rechtszaak over schaderekening voor Groningen van bijna 800 miljoen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Nederlandse Staat stonden maandag tegenover elkaar in de rechtbank in Groningen. De rechtszaak gaat over de kosten van het herstel van aardbevingsschade in Groningen, bijna 800 miljoen euro. De Staat wil dat de NAM een groot deel van de kosten van de hersteloperatie betaalt, maar volgens de NAM moet het bedrijf te veel meebetalen.

Volgens onder meer RTV Noord en het Nederlands Dagblad is een belangrijk punt in de zaak een bedrag van ongeveer 270 miljoen euro voor schadeherstel aan woningen in 2020. Volgens de NAM gaat het om een heffing die verder gaat dan de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

De NAM stelt dat het bedrijf ook moet betalen voor schades waarvan niet is vastgesteld dat aardbevingen de belangrijkste oorzaak zijn. Volgens het bedrijf gebeurt het te vaak dat gedupeerden schade vergoed krijgen terwijl aardbevingen mogelijk niet de enige oorzaak zijn.. Ook vindt het bedrijf dat het gebied waarin schade wordt vergoed zonder dat de exacte oorzaak wordt onderzocht te groot is. Daarnaast is er discussie over schade door diepe bodemdaling, wat volgens de NAM niet kan leiden tot schade aan woningen. Daarom wil het bedrijf deze kosten niet betalen.

De Staat is het daar niet mee eens en zegt twijfels te hebben over de deskundigheid van sommige experts die de NAM gebruikt in haar argumenten, deskundigen die eerder nog een andere mening gehad over de oorzaken van schade. Volgens de Staat is het terecht dat in een bepaald gebied schade wordt vergoed zonder dat de precieze oorzaak altijd wordt onderzocht, omdat de de kans groot is dat schade in dat gebied door aardbevingen komt. De staat stelt daarnaast dat het bijna onmogelijk is om precies vast te stellen hoeveel schades in Groningen echt door de gaswinning zijn ontstaan. De overheid erkent dat er soms te veel geld kan zijn uitgekeerd voor schade die eigenlijk een andere oorzaak heeft, maar stelt tegelijk dat andere gevallen juist te weinig betaald kan zijn.

De rechtszaak gaat ook over geld voor de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied. De NAM moet volgens de huidige regeling ongeveer 520 miljoen euro bijdragen aan deze compensatie. De NAM is het daar niet mee eens. Het bedrijf wijst erop dat het IMG ook vergoedingen geeft aan huiseigenaren die hun woning nog niet hebben verkocht. Volgens de Staat betaalt de NAM uiteindelijk slechts een deel van de totale kosten. Het bedrijf zou ongeveer 27 procent van de schade moeten vergoeden, terwijl de overheid het grootste deel betaalt.

De rechtszaak gaat dinsdag en woensdag verder en mogelijk ook op donderdag. Daarna kan het nog enkele maanden duren voordat de rechter een uitspraak doet.