Nachtstadhuis is mooie toevoeging: “Maar de uitvoering kan beter”

Voor het eerst in de geschiedenis konden Groningers woensdag klokslag middernacht al stemmen op de Grote Markt. Het ‘nachtstadhuis’ trok zo’n veertig enthousiastelingen die hun gang naar de stembus konden combineren met het bruisende nachtleven. “De vibe was direct voelbaar”, aldus initiatiefnemer Mirjam Gietema (D66).

Het idee voor het nachtelijke stembureau kwam van Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) en Mirjam Gietema. Hun doel: de drempel voor jongeren en stappers zo laag mogelijk maken om gebruik te maken van hun stemrecht. “Groningen is een stad die leeft in de nacht. Hoe leuk is het dan dat je tijdens het uitgaan al je stem kunt uitbrengen?”, vertelt Gietema, die zelf ook poolshoogte kwam nemen. “Ik wist van tevoren niet wat ik kon verwachten, maar die veertig stemmers laten zien dat er animo voor is.”

Muziek en cafés

Ondanks de belangstelling ziet Gietema verbeterpunten voor de toekomst. “In steden als Arnhem pakken ze het nog laagdrempeliger aan met muziek bij het stembureau, of de mogelijkheid om in een café te stemmen. Ik vraag me af of het Stadhuis zelf wel laagdrempelig genoeg is. Daar liggen nog kansen voor een volgende keer.”

De gemeente zal het experiment later evalueren, maar volgens de initiatiefnemers had de zichtbaarheid beter gekund. Zo had er meer aandacht besteed kunnen worden aan de zichtbaarheid van het speciale stembureau. Wel roemt Gietema de media. “Er was veel media aanwezig, wat helpt om de verkiezingen direct prominent op alle nieuwswebsites te krijgen. Dat is heel waardevol.”

‘Latertje’ voor lijsttrekkers

Niet alleen studenten, maar ook verschillende politici maakten gebruik van de nachtelijke opening. CDA-lijsttrekker Jalt de Haan was een van de eersten die zijn biljet in de bus wierp. “Het is wel echt een latertje natuurlijk”, vertelt hij. “Normaal kom je op dit tijdstip het Stadhuis niet meer in. Het is een bijzondere manier om hopelijk meer inwoners te motiveren om vandaag te gaan stemmen.” Ook de lijsttrekker van Volt en leden van Student & Stad werden rond het middernachtelijk aanwezig op het stembureau.