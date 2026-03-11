Na meer dan twintig jaar groen licht voor De Nieuwe Held

Tussen Reitdiephaven, Gravenburg en Vinkhuizen, aan de noordwestkant van de stad, komt een groene gezinswijk genaamd “De Nieuwe Held.” Er is een gebiedsvisie en een omgevingsplan vastgesteld dat nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Er komen ongeveer 1.850 woningen waarvan 30% sociaal, 20% betaalbaar, 50% vrije sector. De held wordt gebouwd door Groninger Projecten CV, een samenwerkingsverband tussen de gemeente en de aannemers Plegt-Vos, Droste Bouwgroep en projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis. De woningen worden gebouwd op kunstmatige wierden die een meter hoger liggen dan de omgeving. Daarnaast is er ruimte voor een winkelcentrum, onderwijs, sportvoorzieningen en veel groen.

Het project werd meer dan twintig jaar geleden al opgestart en in 2029 worden de eerste woningen opgeleverd.