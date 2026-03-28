Na herberekening Enexis alsnog extra stroomcapaciteit voor Marne Mosterd

Na een jarenlange lobby heeft Marne Mosterd aan de Van der Hoopstraat afgelopen week het bericht gekregen dat het in de toekomst toch kan beschikken over extra stroomcapaciteit. De netcongestie stond uitbreidingsplannen in de weg, maar door een herberekening van energiebedrijf Enexis is er nu alsnog extra capaciteit gevonden. Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant.

Directeur Paul de Vries laat weten dat het bedrijf de komende maanden ongeveer 250 kilowatt extra vermogen ontvangt. De extra stroom maakt de weg vrij voor een vierde productielijn, waarmee de mosterdproductie met zo’n 20 procent kan stijgen. Met de nieuwe productielijn gaat er een speciaal type mosterd gemaakt worden dat bedoeld is voor lang houdbare producten zoals mayonaises en salades. De mosterd is uitsluitend bedoeld voor de zakelijke markt. De nieuwe productielijn zal naar verwachting in de loop van volgend jaar operationeel zijn.

Daarnaast zijn er ook plannen om de fabriek uit te breiden met ongeveer 3.000 vierkante meter. Een vergunningsaanvraag loopt op dit moment bij de gemeente. Het bedrijf verwacht in de toekomst hierdoor drie extra werknemers nodig te hebben. De Vries heeft de afgelopen jaren intensief gelobbyd om de problemen rond netcongestie op te lossen, onder meer tijdens een werkbezoek vorig jaar van minister Hermans (VVD) aan de fabriek. Ook de gemeente heeft zich hard gemaakt voor meer netcapaciteit voor het bedrijf. Uiteindelijk viel een herberekening van Enexis positief uit voor de fabriek.

