Muur uit 1627 aangetroffen onder Kattenhage

Bij rioolwerkzaamheden op de Kattenhage is een historische muur uit 1627 aangetroffen. De muur is gebruikt als fundering voor de stal van het Prinsenhof. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Sint Walburgstraat en de Maagdenbrug. Op de plek wordt een nieuw riool geïnstalleerd. Bij deze werkzaamheden moet men behoorlijk diep de grond in, waarbij dus de oude muur werd aangetroffen. Wat opvalt is dat na al die jaren de muur er nog kaarsrecht bij ligt. In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk dat leerling-metselaars de funderingen onder de grond aanlegden, terwijl de meester-metselaar verantwoordelijk was voor het zichtbare deel boven de grond.

Omdat de muur werd gebouwd bovenop een gedempt ‘diep’ dat was opgevuld met puin, moesten de bouwers destijds inventief zijn. De fundering rust daarom op houten heipalen om verzakking in de zachte ondergrond te voorkomen. Dit hout is nog altijd zichtbaar. De stal maakte deel uit van het uitgestrekte Prinsenhof-complex, dat destijds het machtscentrum van de stad was. Vanaf 1594 was dit de verblijfplaats van de stadhouders, de Prinsen van Nassau.

In de loop der eeuwen veranderde de functie van de bijgebouwen aanzienlijk. Zo werd het complex in de Franse tijd gebruikt als militair hospitaal voor de opvang van gewonde soldaten.