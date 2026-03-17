Miljoeneninjectie voor Gronings erfgoed: forse verhoging subsidie voor historische boerderijen

Boerderij Dinghweer bij Hemert onder Lellens. Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70958155

De provincie Groningen trekt dit jaar ruim 10,9 miljoen euro uit voor het behoud van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten. Vooral eigenaren van historische boerderijen profiteren van de vernieuwde regeling; zij kunnen vanaf april rekenen op een maximale bijdrage van 50.000 euro voor noodzakelijk onderhoud.

De flinke investering is onderdeel van de geüpdatete Subsidieregeling Onderhoud Karakteristieke Panden (SOK). De provincie kiest er bewust voor om de steun voor boerderijen fors op te schroeven, omdat deze beeldbepalende panden vaak groot zijn en zeer intensief onderhoud vergen. Voor andere karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten, zoals reguliere woonhuizen, blijft het maximale subsidiebedrag gehandhaafd op 10.000 euro.

De uitbreiding van het budget is mogelijk gemaakt door extra middelen vanuit Nij Begun, het brede herstelprogramma voor de aardbevingsregio. Volgens de provincie is het behoud van dit erfgoed essentieel omdat het de identiteit van Groningen bepaalt. De investering moet ervoor zorgen dat de historische bebouwing ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

Aanvragen met terugwerkende kracht

Een opvallende wijziging in de regeling van dit jaar is de mogelijkheid om met terugwerkende kracht subsidie aan te vragen. Eigenaren die in 2025 al onderhoud hebben gepleegd maar toen geen aanvraag konden indienen omdat het budget voortijdig uitgeput was, krijgen nu alsnog een kans om aanspraak te maken op de financiële ondersteuning.

Start

Het digitale loket voor de nieuwe aanvragen opent officieel op woensdag 1 april om 09.00 uur. Om eigenaren de kans te geven hun aanvraag goed voor te bereiden, wordt de vernieuwde informatiepagina op de provinciewebsite al op maandag 23 maart opengesteld. Hier is alle informatie te vinden om de aanvraag goed te kunnen doen.