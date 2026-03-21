Mensenrechtenvlag wappert bij Provinciehuis: “Samenleving waarin je kunt zijn wie je bent”

Foto: provincie Groningen

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie wappert zaterdag de Mensenrechtenvlag bij het Provinciehuis aan het Martinikerkhof. De provincie Groningen wil hiermee een krachtig signaal afgeven tegen uitsluiting.

“Met het uithangen van de vlag dragen wij uit waar we voor staan”, schrijft de provincie Groningen. “Namelijk een samenleving waarin we discriminatie bestrijden en waarin we elkaar respecteren. Ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, sekse of genderidentiteit; we hebben allemaal dezelfde rechten.”

Bloedbad in Sharpeville

De datum 21 maart is niet toevallig gekozen. Het herinnert aan een zwarte bladzijde uit de geschiedenis: op 21 maart 1960 schoot de politie in het Zuid-Afrikaanse Sharpeville 69 vreedzame demonstranten dood die protesteerden tegen de apartheid. Dit systeem van officiële rassendiscriminatie werd decennialang in stand gehouden door een kleine groep witte machthebbers in het land.

Mandela

Het geweld van die dag was voor Nelson Mandela het breekpunt. Waar hij eerst geloofde in uitsluitend geweldloos verzet, sloot hij zich na het bloedbad aan bij de gewapende strijd van het ANC. Het leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie in 1963 en een jarenlange gevangenisstraf.

Pas in 1990 kwam Mandela vrij, waarna hij samen met president De Klerk werkte aan een democratisch Zuid-Afrika. Voor die inspanningen kregen zij in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede.