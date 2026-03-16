Meerderheid vrouwen wil bewust op vrouwelijke kandidaat stemmen | OOG Panel

De raadzaal van de gemeente Groningen

Komt er opnieuw een gemeenteraad in Groningen met veel vrouwen? Als het aan de vrouwelijke kiezers ligt wel. Uit onderzoek van het OOG Panel blijkt dat ruim 57 procent van de vrouwen van plan is om op 18 maart bewust op een vrouw te stemmen. Groningen lijkt daarmee de lijn van vier jaar geleden te volgen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2022 schreef Groningen geschiedenis. Voor het eerst kreeg de gemeente een raad waarin de vrouwen in de meerderheid waren: 24 vrouwen tegenover 21 mannen (later veranderde die verhouding weer doordat enkele vrouwelijke raadsleden wethouder werden). Die verschuiving was geen toeval, maar het directe resultaat van veel voorkeurstemmen op vrouwelijke kandidaten.

Hoe kunnen voorkeurstemmen verschil maken? Bij verkiezingen kunnen kiezers niet alleen op een partij stemmen, maar ook op een specifieke kandidaat. Dat wordt een voorkeurstem genoemd. Kandidaten komen normaal gesproken in de raad op basis van hun plek op de kandidatenlijst. Krijgt een kandidaat voldoende voorkeurstemmen, dan kan diegene toch worden gekozen, ook als hij of zij lager op de lijst staat. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 riepen initiatieven zoals de campagne Stem op een vrouw kiezers op om bewust een voorkeurstem uit te brengen op vrouwelijke kandidaten. Daardoor kwamen in verschillende gemeenten extra vrouwen met voorkeurstemmen in de gemeenteraad.

Verschil tussen mannelijke en vrouwelijke kiezers

Uit het onderzoek onder de panelleden blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke kiezers. Vooral onder vrouwen is de bereidheid groot om bewust op een vrouwelijke kandidaat te stemmen. Van de vrouwelijke respondenten zegt 57 procent dat zij dat van plan is. Ongeveer 24 procent geeft aan dat niet te doen.

Onder mannen ligt dat aandeel een stuk lager. Bijna de helft van de mannelijke respondenten (49 procent) zegt niet specifiek om die reden op een vrouw te stemmen. Toch geeft ook ruim een kwart van de mannen (27 procent) aan bewust op een vrouwelijke kandidaat te willen stemmen.

‘Inhoud belangrijker dan geslacht’

Veel respondenten die aangeven niet bewust op een vrouw te stemmen, zeggen dat het geslacht van een kandidaat voor hen geen rol speelt. Zij vinden de standpunten en kwaliteiten van een politicus belangrijker.

Een mannelijke respondent schrijft bijvoorbeeld: “Vrouw of man maakt niet uit. De inhoud van het programma is belangrijker.” Een ander zegt: “Ik stem gewoon op de kandidaat die het meest bij mij past

en als dat een vrouw is, is dat een vrouw. Maar ik ga niet geforceerd op een vrouw stemmen, omdat de kandidaat toevallig een vrouw is.”

Ook onder vrouwelijke respondenten klinkt dat geluid. Zo schrijft iemand: “Ik wil stemmen op goed bestuur, niet per se op een vrouw.”

‘Politiek is nog steeds een mannenwereld’

Respondenten die wél bewust op een vrouw willen stemmen, noemen vaak de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek als reden.

Een vrouwelijke deelnemer zegt: “Ik stem bij voorkeur op een vrouw omdat het nog steeds een mannenwereld is.” Een ander schrijft: “Het is belangrijk dat de raad een afspiegeling van de samenleving is”

Ook onder mannen zijn er respondenten die bewust op een vrouw willen stemmen. Zo zegt een deelnemer: “Totdat het normaal is dat vrouwen en mannen 50/50 vertegenwoordigd zijn, zal ik op een vrouw blijven stemmen.”

Ook meedoen aan onderzoeken van het OOG Panel?

Verantwoording

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart is er een onderzoek uitgevoerd onder leden van het OOG panel. Het onderzoek werd gehouden van 3 tot en met 9 maart 2026. De vragenlijst werd gedeeld via de website en app van OOG, via de sociale mediakanalen van OOG en onder de leden van het OOG Panel.

In totaal vulden 1759 respondenten uit de gemeente Groningen de vragenlijst volledig in.

Van de respondenten is 63 procent man en 33 procent vrouw. Daarnaast blijkt dat inwoners tot en met 24 jaar minder vertegenwoordigd zijn in het onderzoek. Daarmee komt de samenstelling van de respondenten niet volledig overeen met de demografie van de gemeente Groningen.