Meer verzoeken aan ombudsman Groningen en dossiers worden moeilijker: ‘Druk neemt voelbaar toe’

Voor ombudsman Anja Janssen was 2025 een jaar waarin de druk op inwoners, op (gemeentelijke) organisaties én op de ombudsfunctie zelf voelbaar toenam. Dat schrijft Janssen als hoofd van de gemeentelijke instantie die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt.

Volgens Janssen nam het aantal verzoeken aan de ombudsman vorig jaar toe. Die werden volgens Janssen tegelijk complexer, vooral over zaken in het sociaal domein. Vooral onnodige druk door procedures die niet voorspelbaar of transparant waren, springt er volgens Janssen uit: “Indicaties voor Wmo-voorzieningen die afliepen zonder duidelijkheid over het vervolg of het uitblijven van besluiten over de inzet van jeugdhulp. Mensen kwamen dan vast te zitten in hun proces. Zij konden dat niet zelf in beweging krijgen, terwijl de gevolgen voor hun dagelijks leven groot waren.”

Janssen haalt ook knelpunten bij vergunningen aan als belangrijk aandachtspunt: “Besluiten werden soms zo snel uitgevoerd dat inwoners praktisch geen mogelijkheid meer hadden om bezwaar te maken. Dit leidde tot gevoelens van machteloosheid. Waar inwoners onder druk komen te staan, is het onze taak om door te vragen, helderheid te brengen en te zorgen dat antwoorden recht doen. We willen dat mensen weten waar ze aan toe zijn en dat de spelregels zorgvuldig worden gevolgd.”

Naast inwoners richt Janssen haar blik ook op de instanties zelf. Volgens de ombudsman zijn situaties waarmee de gemeente Groningen en WIJ Groningen te maken krijgen regelmatig complex. De ombudsman signaleert daarbij spanning tussen informeel en formeel handelen. Informeel, vriendelijk en snel contact kan prettig zijn, maar heeft volgens Janssen ook als risico dat formele stappen niet volledig worden afgerond of onvoldoende worden vastgelegd. Dan ontstaan er situaties waarin inwoners niet weten waar zij recht op hebben, aldus Janssen: “Dan voel ik de noodzaak om ‘tegen te hangen’, om te zorgen dat de procedures worden gevolgd zodat inwoners houvast krijgen.”