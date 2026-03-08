Meekijken met slechtvalken Gasunie kan weer: “Elk jaar is de webcam een groot succes”

Slechtvalken worden geringd en gemeten. Foto: Daniëlle Rademaker, OOG.

De verrichtingen van de slechtvalken in de nestkast bij het Gasuniegebouw kunnen weer gevolgd worden. Sinds deze week is de webcam weer ingeschakeld.

Het paartje slechtvalken viert dit jaar een mijlpaal: het is namelijk het tiende jaar dat ze in de nestkast op de ‘Apenrots’ verblijven. In die periode hebben ze in totaal al 37 jongen grootgebracht. Waar deze nakomelingen tegenwoordig verblijven, is niet precies bekend.

“Kort na hun geboorte worden ze geringd door een professional van Roofvogel Nederland”, liet Gasunie-woordvoerder Michiel Bal vorig jaar weten. “In deze ring bevindt zich geen gps-tracker, maar wel een code waardoor spotters of natuurbeheerders kunnen zien waar de slechtvalk ter wereld is gekomen. Wij hebben zelf geen idee waar de dieren terecht zijn gekomen, op één uitzondering na toen er eens een slechtvalk tegen een windmolen is gevlogen. Dat hebben we toen teruggekoppeld gekregen van AviFauna.”

Spanning

Vorig jaar werd het eerste ei gelegd op 9 maart. “De webcam is elk jaar weer een groot succes”, aldus de woordvoerder. “Er zijn mensen die de stream de hele dag aan hebben staan. Sinds enkele jaren bieden we naast beeld ook geluid aan. Als mensen dan iets horen, gaan ze direct kijken wat er aan de hand is. Er zijn zelfs vogelaars die dagelijks een verslagje bijhouden. De beelden verbinden; mensen beschouwen het toch een beetje als hun ‘eigen’ slechtvalkjes.”

Jagers

De slechtvalk behoort tot de grootste valkensoorten en is gemiddeld 43 centimeter groot. In stedelijk gebied kiezen ze steevast voor hoge gebouwen die hun natuurlijke rotsomgeving nabootsen. Vanaf het Gasuniegebouw hebben ze een perfect strategisch punt om duikvluchten te maken richting hun jachtterreinen in het Stadspark en De Onlanden.

Bekijk hier de webcambeelden: