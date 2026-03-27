Mauro Koster (16) tekent eerste contract bij FC Groningen

FC Groningen heeft de 16-jarige Mauro Koster vastgelegd tot medio 2029. De middenvelder uit Winschoten tekende donderdag zijn eerste contract in Euroborg.

De middenvelder begon bij WVV in Winschoten en maakte via de Regionale Voetbalschool de overstap naar FC Groningen. Daar stroomde hij in bij Onder-12. Sindsdien doorliep hij meerdere jeugdteams op Sportpark Corpus den Hoorn.

In 2025 werd hij binnen de opleiding uitgeroepen tot Leonardo Hotels Strijder van het Jaar. In februari van dit jaar werd hij in het Spaanse Salou verkozen tot Speler van het Toernooi. Tijdens het internationale O16-toernooi nam zijn team het op tegen clubs als Manchester United en Girona FC en wist het toernooi te winnen.

Koster komt uit een voetbalfamilie. Zijn vader Dick Koster speelde eerder voor FC Groningen. Volgens de club staat de middenvelder bekend als een aanvallend ingestelde en creatieve speler.