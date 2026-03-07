Masoud bereidt zich voor om zondag te demonstreren op de Vismarkt voor Iran

Op 8 maart organiseren Iraanse inwoners van Groningen en sympathisanten een vreedzaam protest op de Vismarkt. Masoud Ebrahimpour is één van hen. Hij hoopt de stem van zijn landgenoten te laten horen.

Masoud is al druk bezig met de voorbereiding van het protest. Hij heeft een aantal foto’s uitgeprint en wil die zondag laten zien aan voorbijgangers. “Deze mensen zijn doodgeschoten door het regime. Dit zijn mijn landgenoten”, zegt hij emotioneel. “De situatie in Iran is veel erger dan mensen denken.” En juist die boodschap wil hij overbrengen.

Masoud heeft ook al muziek uitgekozen. Een hoopvol lied, dat zijn langgekoesterde droom laat zien: de terugkomst van de Shah, de voormalig leider van Iran. “Met de jonge Shah op de troon, kunnen we hopelijk Iran weer opbouwen en teruggaan naar de Perzische rijkdom die we hadden.”

Als laatste voorbereiding op het protest heeft Masoud miniatuur-landkaartjes van Iran gemaakt. Hij laat een klein houten figuurtjes zien met de omtrek van Iran. Die heeft hij met een lasermachine gemaakt. “Ik wil deze figuurtjes aan mensen geven, om ze aan Iran te herinneren.”

Protest

De demonstratie vindt plaats van 13.00 tot 15.00 uur. Tijdens de demonstratie zullen er korte toespraken worden gehouden.