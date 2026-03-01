Martini Dog Show zit in de lift: “Iedereen is bij ons winnaar”

Foto: Paul Blom

Honderden honden van diverse rassen zijn dit weekend in Martiniplaza gekeurd door internationale keurmeesters op basis van hun uiterlijk en rasstandaard. Volgens Gerard Jipping van de organisatie is het evenement een groot succes.

Gerard, we voeren dit gesprek aan het einde van de middag. Jullie zijn nog volop bezig, hè?

“Dat klopt. De wedstrijden vinden nog plaats. Ik kijk op dit moment naar een aantal honden die in de ring staan en gekeurd worden, met veel publiek eromheen. Dat is een goede beschrijving van hoe wij naar dit weekend kijken: het is zeer positief en geslaagd. Dat sluit precies aan bij onze doelstelling om van de Martini Dog Show een echt familie-uitje te maken.”

Je klinkt positief. Straks met opgeheven hoofd naar huis?

“Absoluut. De aanloop en het weekend zelf zijn hard werken, dus de vermoeidheid begint wel wat parten te spelen. Aan de andere kant: als je ziet hoeveel mensen hierop afkomen en hoe leuk iedereen het heeft, dan geeft dat enorm veel energie. Het is bovendien een echt internationaal evenement; honden uit zeker 25 landen zijn vertegenwoordigd, en ook de keurmeesters komen uit de hele wereld.”

Hoe zit het met de bezoekersaantallen?

“Het aantal honden dat dit weekend deelneemt, ligt ruim boven de 3.000. Het aantal bezoekers uit de regio ligt tussen de 1.000 en 1.500. Waarom leg ik de nadruk op de woorden ‘uit de regio’, wel: bij deze aantallen zitten de familieleden nog niet opgeteld die met de honden het gebouw betreden. Die aantallen kunnen we pas later toevoegen. Maar als je het hebt over de 1.000 tot 1.500 bezoekers: in vergelijking met de afgelopen jaren is dit een groei. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.””

Wat is het geheim van het succes?

“Dat we het drempelloos willen houden. Ik kijk nu de ring in en zie deelnemers lachen. Het is een gemoedelijk samenzijn. Natuurlijk wil iedereen met zijn huisdier een mooie prijs pakken, dat is het primaire doel, maar onze missie is om elke deelnemer een leuk weekend te bieden. Eigenlijk willen we dat iedereen als winnaar Martiniplaza verlaat. We willen het familiegevoel en de gastvrijheid benadrukken; het moet vooral leuk zijn om hier samen te komen.”

Hoe is de kwaliteit van de honden dit jaar?

“Die is hoog. Voorafgaand aan de wedstrijden worden de dieren gecontroleerd op fitheid en functievermogen. De keurmeesters kijken vervolgens naar de kwaliteit van het ras. Wat zo leuk is om te zien, is hoe de mond-tot-mondreclame werkt. Een tijd geleden hadden we eens één Poolse deelnemer; tegenwoordig is er een hele groep aanwezig. Zo’n deelnemer gaat naar huis, vertelt over de fijne ervaringen, en zo gaat het balletje rollen.”

Dit was de 69ste editie. Volgend jaar dus een jubileum…

“Dat klopt. De vereniging die dit evenement organiseert, bestaat al sinds 1911 en is daarmee een van de oudste in zijn soort. Er komt sowieso weer een editie volgend jaar, en we zijn van plan om iets bijzonders te doen. Wat dat is, blijft nog even geheim. Maar een hint: we stralen graag uit dat we Groningers zijn. Nuchterheid staat voorop, in die richting moet je denken.”

Martini Dog Show

Tijdens de Martini Dog Show worden rashonden beoordeeld op hun exterieur (bouw en uiterlijk) volgens de officiële rasstandaard. Dit helpt bij het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van verschillende hondenrassen. De wedstrijd is een officiële CAC/CACIB-show, wat betekent dat honden punten kunnen verdienen voor nationale en internationale kampioenschappen. Naast de keuringen in de ring waren er dit weekend in Martiniplaza verschillende verkoop- en informatiestands voor bezoekers.