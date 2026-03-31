Marcel Gelauff nieuwe interim-hoofdredacteur bij RTV Noord

Marcel Gelauff tijdens de Nacht van de Journalistiek. Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35722874

Oud-NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff is benoemd tot interim-hoofdredacteur van RTV Noord. Dat heeft de regionale omroep dinsdagmiddag bekendgemaakt. Gelauff begint op 8 april en volgt Gerda Bosman op.

Gelauff was van 2011 tot 2022 hoofdredacteur van NOS Nieuws, waar hij verantwoordelijk was voor de landelijke nieuwsvoorziening op alle platformen. Na zijn vertrek bij de NOS was hij onder meer actief als interim-directeur bij auteursrechtenorganisatie BumaStemra.

‘Ingezette koers concretiseren’

Directeur Nina Nomden van RTV Noord is blij met de komst van de ervaren journalist. “Marcel zal zich de komende periode richten op het verder concretiseren en uitvoeren van de ingezette koers van de omroep”, aldus Nomden op de website van de regionale omroep. Gelauff neemt het stokje over van Gerda Bosman. Waarom Bosman na minder dan een jaar vertrekt, meldt de omroep niet. Wel wordt zij bedankt voor haar inzet in de afgelopen periode.

Zesde hoofdredacteur sinds 2021

Gelauff markeert de zoveelste wisseling aan de top van de Groningse omroep. Sinds het vertrek van Mischa van den Berg in 2021, die opstapte na interne onrust over een verandertraject, is Gelauff al de zesde persoon die de hoofdredactionele koers mag gaan bepalen. Eerder bekleedden onder anderen oud-Dagblad van het Noorden-hoofdredacteur Pieter Sijpersma en Luuk Sijbring de positie.

De in Den Haag geboren Gelauff begon zijn carrière in 1980 bij de Leidse Courant. Via De Gooi- en Eemlander maakte hij de overstap naar de televisie, waar hij bij RTL Nieuws onder meer chef van de parlementaire redactie was. In 2003 stapte hij over naar de NOS, waar hij ruim elf jaar de hoogste journalistieke post bekleedde.