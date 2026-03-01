Marcel Bosker voor derde maal Nederlands Kampioen Allround en plaatst zich voor WK

Archieffoto: Evelien1009 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70343339

Marcel Bosker mag zich opnieuw de beste allrounder van Nederland noemen. De 29-jarige schaatser, die een tijdlang in Ten Boer woonde, greep zondag in Heerenveen zijn derde nationale titel, na eerdere eindzeges in 2018 en 2022.

Bij het NK Allround strijden de schaatsers over vier afstanden. Na een sterke zaterdag, waarin hij de basis legde voor zijn succes, maakte Bosker zondag het karwei af. Op zaterdag opende het toernooi met de 500 meter. Bosker reed een solide 37.08 (zesde tijd), terwijl Louis Hollaar de winst pakte (36.16). Het grote verschil maakte Bosker echter op de 5.000 meter. In de afsluitende rit nam hij het op tegen Remco Stam en met een krachtige versnelling in de slotfase noteerde Bosker 06.10,47, waarmee hij de concurrentie op flinke afstand zette.

Spanning op de slotdag

Op zondag stond de 1.500 meter op het programma. Bosker finishte in 01:46,84, goed voor de tweede tijd achter winnaar Louis Hollaar. Hiermee versterkte Bosker zijn koppositie in het algemeen klassement.

Op de afsluitende 10.000 meter werd nog even spannend. Bosker reed een gecontroleerde race, maar in de slotfase ontstond er commotie. Bosker voorzag een lastige wissel, hield in de bocht snelheid in maar waaierde daardoor teveel uit en raakte een blokje aan. “Toen ik het blokje wegtikte dacht ik: oké, nu word ik gediskwalificeerd. Ik heb niet goed opgelet”, blikte Bosker na afloop terug. De jury oordeelde echter dat er geen sprake was van een overtreding omdat de schaats niet over de lijn was geweest. Met een tijd van 13:04,40 zette hij de derde tijd op de klok. De afstand werd gewonnen door Jorrit Bergsma in 12:52,76. Jasper Krommenhoek werd met 13:02,96 tweede.

Trots op derde titel

“Dit is heel lekker”, reageerde een opgeluchte Bosker na afloop. “Ik ben hier heel trots op. Als ik wel gediskwalificeerd was geweest, was het mijn eigen schuld geweest. Dat was flink zuur geweest, maar klaarblijkelijk ging het goed.”

In de twaalf deelnames aan het NK Allround stond Bosker in totaal acht keer op het podium (drie keer goud, drie keer zilver en twee keer brons). Bosker kan zich nu op gaan maken voor het WK Allround, dat komend weekend (zaterdag 7 en zondag 8 maart) eveneens in Heerenveen plaatsvindt.