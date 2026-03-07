Marcel Bosker negende na eerste dag WK Allround in Thialf

Archieffoto: Evelien1009 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70343339

De 29-jarige Marcel Bosker staat na de eerste dag van het WK Allround in Heerenveen op de negende plaats in het algemeen klassement. De langebaanschaatser, die een belangrijk deel van zijn opleiding in Groningen genoot, heeft zondag nog volop mogelijkheden om te klimmen op de ranglijst.

Bosker kwam zaterdag in een uitverkocht Thialf in actie op de 500 en de 5.000 meter. Op de kortste afstand lootte hij in de negende rit tegen Luca Matteo Stibenz. De Duitser, die later deze maand 20 jaar wordt, geldt als een talent; vorig seizoen werd hij nog vijfde op het WK voor junioren in Collalbo en eerder dit seizoen verraste hij met een zesde plek in Inzell. Bosker opende sterk in 10.53 (tegenover 10.59 voor Stibenz) en finishte in 37.17. Hoewel Stibenz met 37.75 een nieuw persoonlijk record neerzette, bleef Bosker hem voor. De afstand werd gewonnen door Jordan Stolz in 34.22, waarmee de Amerikaan uit Wisconsin direct een groot gat sloeg met de rest van het veld.

5.000 meter

Later op de dag werd de 5.000 meter gereden. Bosker, die in Zwitserland werd geboren en een tijdlang in Ten Boer woonde bij een gastgezin om in Groningen het schaatsen te perfectioneren, kwam in de negende rit in actie tegen de Pool Vladimir Semirunniy. Semirunniy werd geboren op 11 december 2002 in Jekaterinburg in Rusland. Na de Russische invasie in Oekraïne werd Rusland uitgesloten van deelname aan internationale schaatswedstrijden. Voor Semirunniy was dit aanleiding om in 2023 naar Polen te vluchten. Tegenwoordig rijdt hij voor Polen.

In hun onderlinge duel op de 5 kilometer opende Bosker sneller (18.97 tegen 19.06), maar halverwege nam Semirunniy de regie over. Bosker finishte uiteindelijk als negende in 6:17,66. Semirunniy noteerde een knappe 6:08,15, goed voor de derde tijd op deze afstand. De winst ging naar Sander Eitrem, die met 6:01,61 een nieuw baanrecord klokte. Jordan Stolz werd elfde op de 5.000 meter, maar behoudt de leiding in het klassement.

Klassement

Met nog twee afstanden te gaan leidt Stolz het klassement (72.186 punten). Hij wordt gevolgd door het Noorse duo Sander Eitrem (+2.75 sec) en Peder Kongshaug (+3.18 sec). Vladimir Semirunniy (+3.96 sec) en de jonge Tsjech Metoděj Jílek (+4.21 sec) maken de top vijf compleet.

Bosker bezet de negende plek met een achterstand van 8.25 seconden op de leider. Omdat hij dit seizoen heeft aangetoond sterk te zijn op de 1.500 en de 10.000 meter, de afstanden die zondag worden verreden, behoort een sprong in het klassement tot de mogelijkheden.