Marcel Bosker eindigt als tiende op WK Allround: Sander Eitrem grijpt de wereldtitel

Archieffoto: Evelien1009 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70343339

Het is langebaanschaatser Marcel Bosker zondag niet gelukt om een sprong te maken in het algemeen klassement op de tweede dag van het WK Allround in Heerenveen. Bosker eindigde uiteindelijk op de tiende plaats.

Na de eerste dag, na het verrijden van de 500 en de 5.000 meter, stond Bosker negende met een achterstand van 8,25 seconden op Jordan Stolz, die op dat moment het klassement aanvoerde. Op zondag werd als eerste de 1.500 meter geschaatst. Bosker, die een tijdlang bij een gastgezin in Ten Boer heeft gewoond, kwam in de zevende rit in actie tegen de Duitser Gabriel Groß. De 21-jarige Groß, die uit een echte wintersportfamilie uit Prien am Chiemsee komt, is een bekende voor Bosker: op de 5.000 meter tijdens de Olympische Spelen stond hij ook al tegenover hem. Toen versloeg Groß hem, en dat gebeurde nu opnieuw. Groß opende in 24,66, terwijl Bosker 24,85 noteerde. Gedurende de rit bleef Bosker in de buurt van de Duitser, maar het lukte niet om hem te passeren. Bosker finishte in 1:47,05, de elfde tijd. Dit had als consequentie dat hij een plekje zakte in het algemeen klassement. Groß zette 1:46,54 op de klokken, de tiende tijd op deze afstand.

Stolz verstevigt leiding op 1.500 meter

De afstand werd gewonnen door Jordan Stolz. De 21-jarige Amerikaan uit Wisconsin doet dit WK-weekend iets bijzonders: naast het WK Sprint, dat op donderdag en vrijdag werd verreden, waar hij zilver won, komt hij ook uit op het WK Allround. Na een ijzersterke 500 meter en een gedurfde 5.000 meter op zaterdag, leidde hij het klassement. Die voorsprong verstevigde hij door de 1.500 meter in 1:43,11 te winnen. De meest knappe prestatie kwam wellicht van de 24-jarige Noor Sander Eitrem. Hoewel de langere afstanden hem beter liggen, bleef hij tijdens de directe confrontatie met Stolz in de buurt en finishte hij in 1:43,92. Landgenoot Peder Kongshaug werd derde in 1:44,20.

Ontknoping op de 10.000 meter

Wat volgde was de tien kilometer. Er worden op deze afstand slechts vier ritten gereden door de top acht van het klassement. Voor Bosker kwam er daarom voortijdig een einde aan het WK Allround; hij eindigde op de tiende plaats met 110.619 punten. De tien kilometer werd uiteindelijk gewonnen door de 19-jarige Metoděj Jílek in 12:30,54. Vladimir Semirunniy, die vanwege de Russische invasie in Oekraïne vanuit Jekaterinenburg vluchtte naar Polen en sindsdien voor dat land uitkomt, werd tweede in 12:34,37. Sander Eitrem werd derde in 12:41,27.

Voor de start van de 10.000 meter was de achterstand van Eitrem op Stolz 23,70 seconden. Stolz mocht op deze afstand dus ruim 23 seconden verliezen op de Noor. In de laatste rit namen ze het tegen elkaar op. Stolz probeerde lang bij te blijven, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de Noor, waarbij hij op een gegeven moment zelfs op een ronde achterstand werd gezet. Stolz finishte in 13:32,28, de achtste tijd. Voor het algemeen klassement betekende dit dat de Amerikaan zakte naar de vierde plaats. Sander Eitrem is de nieuwe wereldkampioen Allround, Metoděj Jílek pakte het zilver en het brons ging naar Vladimir Semirunniy.

Traditionele afsluiting

De winnaars van het Allround- en Sprinttoernooi werden vervolgens in het zonnetje gezet met de traditionele rondgang per koets over het ijs. In de eerste koets zaten Jenning de Boo en Femke Kok, de winnaars van het WK Sprint. In de tweede koets namen de Noren Ragne Wiklund en Sander Eitrem plaats. Het gecombineerde WK Sprint en Allround wordt eens in de twee jaar gehouden. De laatste keer dat het in Heerenveen plaatsvond was in 2019. Er gaan stemmen op om het toernooi over twee jaar opnieuw in Nederland te organiseren, maar dan in de openlucht in het Olympisch Stadion in Amsterdam.