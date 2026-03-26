Manga reeksen en bijzondere trading cards gestolen bij stripwinkel Akim

De politie is op zoek naar getuigen van twee inbraken in de stripwinkel Akim aan de Ulgersmaweg.

Volgens een medewerker van de winkel werden onder meer manga reeksen en andere manga boeken gestolen. Daarnaast ook diverse trading cards, waaronder van Amerikaanse basketbalteams. Ook werden diverse oude computer handspelletjes ontvreemd.

De eerste inbraak vond plaats op 8 maart tussen 5.35 uur en 5.45 uur. De tweede op 20 maart tussen 3.52 uur en 4.21 uur. Bij de inbraken werden een raam en een kozijn vernield.