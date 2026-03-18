Man verdacht van misbruik en seksueel getinte berichten met jongeren

Een 35-jarige man wordt verdacht van misbruik van een jongen van 10 jaar in Hoogkerk. Ook zou hij honderden jongens online hebben benaderd met seksueel getinte berichten. Dat meldt het DvhN.

Het Openbaar Ministerie sprak dinsdagmiddag tijdens een regiezetting van een zeer grote zaak. Er worden nog steeds nieuwe slachtoffers van de de man gevonden. Er zijn sinds 1 januari 2023 ongeveer 500 individuele – potentieel strafbare – online gesprekken met minderjarige jongens tussen 8 en 17 jaar gevonden. Omdat het OM niet alle gesprekken kan beoordelen, beperkt het zich voorlopig tot gesprekken waarin kinderpornografische afbeeldingen zijn gedeeld.

De 35-jarige verdachte is een topsporter die in het seizoen 2023-2024 in Groningen werkte. Volgens het OM bezat hij ook een grote hoeveelheid kinderporno. Die liet hij tussen 2019 en 2024 in Hoogkerk en Zwolle maken. Nadat één van de ouders van een kind zich bij de politie had gemeld kwam de zaak aan het rollen.

De verdachte blijft in voorarrest en wordt de komende periode onder meer psychiatrisch onderzocht. De volgende regiezitting vindt plaats op 21 mei.