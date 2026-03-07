Man krijgt tak op zijn hoofd bij snoeiwerkzaamheden en komt vast te zitten in boom

Foto: Rick ten cate - tencatefotografie.nl

Brandweerlieden hebben zaterdagmiddag een man uit een boom moeten bevrijden aan de Verzetsstrijderslaan. De man kreeg tijdens snoeiwerkzaamheden een tak op zijn hoofd en kwam daarna op hoogte vast te zitten.

De melding van een persoon in problemen kwam rond 13.00 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker met spoed naar de locatie werden gestuurd. “In een tuin achter een woning was een man bezig met snoeiwerkzaamheden”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Tijdens deze werkzaamheden is er iets misgegaan. Hij kreeg een tak op zijn hoofd en kwam daarna op enkele meters hoogte vast te zitten. Hij kon niet meer zelfstandig uit de boom komen.”

Inzet van hoogwerker

De brandweer was snel ter plaatse en zette direct de hoogwerker in. “Met behulp van de hoogwerker hebben we het slachtoffer veilig uit de boom kunnen halen”, aldus Bosklopper.

De man raakte door de klap van de vallende tak gewond aan zijn hoofd. Eenmaal weer op de grond is hij opgevangen en nagekeken door medewerkers van de ambulancedienst.