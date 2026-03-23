Man die uitgebreid inkopen doet op rekening vrouw uit Stad nu herkenbaar in beeld

De verdachte die een jaar geleden met een gestolen bankpas aankopen deed in Groningen, is sinds deze woensdag met zijn snoet in beeld op de website en sociale media van de politie. Omdat hij zichzelf niet binnen twee weken meldde bij de dienst, krijgt hij geen bescherming meer van een blur over zijn gezicht.

De zaak in Groningen begon op 4 maart 2025. Een vrouw werd gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Hij vertelde dat er verdachte transacties waren. Kort daarna werd haar bankpas gestolen. Met die pas werden een spelcomputer en drie iPhones gekocht.

De verdachte kreeg tot 19 maart de tijd om zich te melden bij de politie. Omdat hij dat niet heeft gedaan, is zijn gezicht nu herkenbaar gemaakt voor het publiek: op schermen langs de weg, op televisie en op internet.

De actie is onderdeel van de campagne ‘Game Over?!’ van de politie en het Openbaar Ministerie. Die richt zich op mensen die betrokken zijn bij oplichting, zoals nepagenten, pasophalers en fraudeurs die zich voordoen als bankmedewerkers. In de eerste fase van de campagne waren de gezichten van alle honderd verdachten nog geblurd. Verdachten en hun omgeving kregen twee weken de kans om zich te melden zonder dat hun identiteit direct bekend werd.

De campagne speelt in op een groeiend probleem. In 2025 werden meer dan 13.000 meldingen gedaan van nepagenten. Het aantal gevallen van bankhelpdeskfraude ligt nog hoger. Slachtoffers zijn vaak ouderen en raken soms het vertrouwen in mensen en instanties kwijt. Volgens de politie zien sommige jongeren deze vorm van criminaliteit als een spel. In hun omgeving wordt gesproken over een zogenoemde F-Game, waarbij mensen worden opgelicht voor geld. Jongeren worden soms ingezet als loopjongen door criminele groepen. Met de campagne willen politie en justitie niet alleen verdachten opsporen, maar ook nieuwe daders afschrikken.