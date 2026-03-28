Man aangehouden na ruzie bij daklozenopvang Spilsluizen

De politie heeft zaterdagmiddag een man aangehouden bij de daklozenopvang aan de Spilsluizen. Volgens getuigen ging aan de aanhouding een flinke ruzie vooraf. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De aanhouding vond plaats in de tweede helft van de middag. Volgens Wind was de politie die dag al vaker bij de opvang aanwezig geweest. “In de tweede helft van de middag kwamen agenten opnieuw ter plaatse nadat er vermoedelijk een ruzie had plaatsgevonden. Volgens omstanders ging dit gepaard met veel geschreeuw op straat.”

Vanwege de onrust kwamen meerdere politiewagens naar de locatie. Agenten wisten de situatie onder controle te krijgen, waarna één man werd aangehouden.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Wat de exacte aanleiding voor de ruzie was, is op dit moment nog onbekend; de politie doet daar nu onderzoek naar.