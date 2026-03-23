Vrijspraak van mishandeling (dove) kinderen in Stad vanwege gebrek aan bewijs

De 39-jarige man uit Leeuwarden die werd verdacht van het fysiek en mentaal mishandelen van vier kinderen in Groningen en Leeuwarden, is maandagmiddag vrijgesproken. De rechtbank oordeelt dat er niet genoeg bewijs is voor de beschuldigingen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht maanden celstraf tegen de man, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Volgens het OM mishandelde de man de twee kinderen van zijn vrouw en de twee kinderen die hij zelf met haar kreeg. De mishandeling van zijn eigen kinderen met de vrouw (beiden doof) zou zijn gebeurd omdat ze ongecontroleerd hard lawaai maakten. Zijn oudere stiefkinderen zou de man vooral psychisch hebben mishandeld door de spullen van de kinderen te vernielen en hen met de dood te bedreigen.

Maar rechtbank komt nu tot een ander oordeel. Volgens de rechters zijn de verklaringen van de moeder en de kinderen niet concreet genoeg. Het is volgens de rechtbank niet duidelijk wanneer en waar de vermeende mishandelingen precies hebben plaatsgevonden. Ook andere verklaringen in het dossier geven volgens de rechtbank te weinig steun. Veel verklaringen zijn gebaseerd op wat anderen hebben gehoord en bevatten te weinig details., aldus de rechtbank.

Daarnaast vindt de rechter te weinig objectief bewijs als medische gegevens of duidelijk gedateerde beelden. Video’s en geluidsfragmenten in het dossier geven volgens de rechtbank onvoldoende duidelijkheid over de context. De rechtbank wijst er ook op dat berichten tussen de man en de moeder een ander beeld geven van zijn gedrag dan in de aangiftes wordt geschetst.