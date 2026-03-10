Man (29) bekent doden van zijn moeder in woning De Held

De politie is zondagmiddag een groot onderzoek gestart in en rond de woning. Foto: ingezonden

De 29-jarige man die op 7 september vorig jaar zijn moeder neerstak in haar woning aan de Natalie Barneykade in De Held heeft zijn daad dinsdag bekend in de rechtbank aan het Guyotplein. Dat deed de man tijdens een voorbereidende zitting in de zaak rond de dood van de 53-jarige vrouw, die met meer dan tweehonderd steek- en prikwonden om het leven werd gebracht.

Volgens RTV Noord en DvhN had de verdachte al langere tijd problemen voorafgaand aan de dodelijke steekpartij in de woning, waar ook de jongere broers van de verdachte op dat moment aanwezig waren. In de periode voor het incident woonde hij in een instelling voor begeleid wonen. Daar ontstonden meerdere conflicten, waarbij de politie enkele keren moest ingrijpen.

Na een incident werd hij tijdelijk geschorst en moest hij het verblijf verlaten. Hij ging daarna naar zijn moeder. Zij probeerde een nieuwe opvangplek en begeleiding voor hem te regelen, maar dat lukte niet door een tekort aan plekken. Volgens de verdachte wilde hij niet terug naar de begeleiders bij de instelling waar hij eerder problemen mee had gehad.

De man zei dat hij zich niet gehoord voelde en wanhopig was. Meer motivatie voor het doden van zijn moeder kon de verdachte naar eigen zeggen niet terughalen. Hij krijgt inmiddels medicatie en zegt dat hij zich de gebeurtenissen van die dag daardoor moeilijk kan herinneren.

Ook verdachte van steekpartij op Cascadeplein

Tijdens het onderzoek naar de zaak kwam ook naar voren dat de 29-jarige hoofdverdachte is voor het steekincident van 1 april vorig jaar op het Cascadeplein. Daarbij werd een vrouw uit Tolbert neergestoken en raakte daarbij zwaargewond. DNA-onderzoek leidde volgens justitie naar de verdachte en de verdachte heeft ook hiervoor een bekentenis afgelegd.

De man verbleef voor onderzoek in het Pieter Baan Centrum en zit nu vast in de gevangenis in Vught. De rechtbank besloot dinsdag dat hij in voorlopige hechtenis blijft tot de inhoudelijke behandeling van de twee zaken. Die staat gepland voor 23 juni.