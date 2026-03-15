“Maandag kans op een bui met hagel, woensdag en donderdag zonovergoten”

Er is mooi voorjaarsweer in aantocht. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het op woensdag en donderdag zonovergoten met lokaal 18 graden.

“Maandag is het wisselend bewolkt met vooral in de ochtend kans op een bui, lokaal met hagel”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 12 of 13 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag is het droog en koelt het af naar 4 graden.”

“Dinsdag is er eerst veel bewolking met een spatje lichte regen. In de middag breekt de zon vanuit het zuiden door en loopt de temperatuur op naar 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar woensdag minima dalend tot dichtbij nul en kans op grondvorst.”

“Woensdag en donderdag is het zonovergoten en zeer zacht lenteweer bij 16 tot 18 graden. Daarna wordt het weer kouder en verschijnt er ook weer af en toe bewolking in een noordelijke stroming. Neerslag valt er na morgen voorlopig niet meer.”