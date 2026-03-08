“Maandag flinke perioden met zon, vanaf woensdag kans op een bui”

Foto: Joris van Tweel

De zon laat zich de komende dagen wat minder vaak zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt vanaf woensdag ook de kans op een bui toe.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon al neemt de bewolking in de middag vanuit het westen geleidelijk aan toe”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 15 of 16 graden bij een zwakke wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2. In de nacht naar dinsdag daalt de minimumtemperatuur naar 4 graden en is er kans op nevel of mist.”

“Dinsdag is er eerst lokaal mist of nevel. Verder is er bewolking, maar vooral gaandeweg de dag ook af en toe zon. Het blijft zacht met 14 of graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2.”

“Woensdag is er meer wind, neemt de kans op een bui toe en doet de temperatuur met 13 graden een stapje terug. Zijn de buien het begin van een wisselvalligere periode? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”