“Maandag flinke perioden met zon, op woensdag meer bewolking”

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen volop voorjaarsweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen de temperaturen op maandag en dinsdag op naar zo’n 15 graden.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon en trekt er af en toe wat hoge bewolking over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 15 graden. De wind uit het zuiden tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 of 3.”

“Dinsdag is het rustig en droog. Er zijn perioden met zon en er ontstaan een paar flinke stapelwolken. Opnieuw is het erg zacht bij 14 of 15 graden. Woensdag is er meer bewolking en doet het kwik een stap terug naar 10 of 11 graden, wat vrij normale waarden voor de tijd van het jaar zijn.”

“Daarna schiet de temperatuur opnieuw de lucht in. Meer daarover, en de volgende naderende lenteperiode is te lezen op de weerpagina of te beluisteren om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”