“Maandag droog en opklaringen, vanaf woensdag kans op winterse buien”

Het zonovergoten weer maakt de komende dagen plaats voor meer bewolking en ook neerslag. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er vanaf woensdag ook kans op winterse buien.

“Maandag blijft het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 10 of 11 graden bij een zwakke noordelijke wind, kracht 2. In de nacht naar dinsdag liggen de minima rond de 5 graden.

Dinsdag wordt het bij een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5, 13 graden. Er is veel bewolking, soms schijnt de zon en het blijft droog. In de nacht naar woensdag enkele buien met kans op hagel.

Woensdag staat er een stevige noordwestenwind, kracht 4 tot 5, en vallen er enkele buien, nog altijd met kans op hagel. Het is fris bij 7 graden en tussen de buien door schijnt de zon. Ook donderdag en vrijdag blijft het koel bij 7 of 8 graden in een noordwestelijke stroming. Ook houdt de kans op winterse buien aan.