“Maandag buien met hagel, vanaf woensdag droger”

Op maandag en dinsdag vallen er buien waarbij hagel niet is uitgesloten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf woensdag droger, maar is het verloop van de Paasdagen nog onzeker.

“Maandag vallen er enkele gure buien met windstoten en kans op hagel”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 9 tot 10 graden bij een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5. In de nacht naar dinsdag neemt de wind af en wordt het droog. Het koelt af tot omstreeks 3 graden.”

Dinsdag

“Dinsdag is er af en toe zon, afgewisseld door stapelwolken en lokaal een buitje. Het wordt 10 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar woensdag minima rond het vriespunt en kans op mist.”

“Woensdag is het rustig en droog. Eerst is er kans op mist en bewolking, later schijnt de zon water vaker. Bij rustig weer wordt het 11 graden.”

Paasweekend

“Het Paasweekend zou op Goede Vrijdag wel eens een groot deel van de dag droog kunnen verlopen. Al te veel zon lijkt er niet in te zitten en het wordt een graad of 10. Het verdere verloop is nog altijd onzeker omdat de uitkomst in de strijd tussen storing en een hogedrukgebied ongewis is. Voor meer informatie over het weer, kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”