Lycurgus verliest wederom van Belgische ploeg

Het lukt Lycurgus maar niet om van Belgische tegenstanders te winnen. Zondagmiddag was koploper Knack Roeselare te sterk voor de Groninger volleyballers. In de topsporthal van het Alfa-college werd het 2-3.

De setstanden waren 22-25, 17-25, 25-19, 25-23 en 12-15.

De uitslag betekende wel het eerste gewonnen wedstrijdpunt in de BeNe Conference voor Lycurgus, dat nu 13 punten heeft uit 3 wedstrijden. Daarmee staat de ploeg van coach Sam Gortzak op de vijfde plaats. Koploper Roeselare heeft 23 punten uit 3 wedstrijden.