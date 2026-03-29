Lycurgus pakt tweede overwinning in BeNe Conference

De volleyballers van Lycurgus hebben zondagmiddag voor de tweede keer een overwinning behaald in de BeNe Conference. De ploeg was zondagmiddag in eigen huis te sterk voor Decospan Volley Team Menen uit België: 3-1.

De eerste set was gelijk razendspannend. Eerst werkte Lycurgus twee setpunten van de ploeg uit Menen weg, daarna wisten de Groningers twee setpunten niet te verzilveren. Uiteindelijk pakten de Belgen het vierde setpunt: 28-30. De tweede set was een eenvoudige prooi voor Lycurgus: via 19-10 werd het 25-16.

In de derde set ontliepen beide ploegen elkaar weinig, maar Lycurgus wist een kleine voorsprong tot het eind toe te behouden: 25-22. De laatste set ging eenvoudig naar de thuisploeg: 25-17.

Anderhalve week geleden was Decospan Volley Team Menen in eigen huis nog met 3-1 te sterk voor Lycurgus. Een week geleden won Lycurgus voor het eerst in de BeNe Conference, tegen Volley Haasrode Leuven. De ploeg van coach Sam Gortzak staat op de vijfde plaats en heeft 19 punten uit 7 wedstrijden.

Komende vrijdag speelt Lycurgus de laatste wedstrijd in de BeNe Conference. Dit wordt een uitwedstrijd tegen koploper Knack Roeselare.