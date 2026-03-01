Lycurgus niet opgewassen tegen hekkensluiter Haasrode

Lycurgus heeft ook zijn tweede wedstrijd in de BeNe Conference verloren. De Groninger volleyballers gingen zondag in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Volley Haasrode Leuven met 3-0 ten onder.

Alleen de eerste set was spannend, en die ging met 25-23 naar de thuisploeg. De overige sets eindigden in 25-17 en 25-20.

Lycurgus staat op de vijfde plaats in deze competitie met 12 punten uit 2 wedstrijden.

Komende zondagmiddag is de eerste thuiswedstrijd voor Lycurgus in de BeNe Conference. Tegenstander is koploper Knack Roeselare.