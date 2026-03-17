Liveblog raadsverkiezingen: stembureau op Stadhuis geopend

In dit liveblog houden we je de hele woensdag op de hoogte van de verkiezingen van de gemeenteraad in Groningen.
Het belangrijkste nieuws over de verkiezingen tot nu toe:
- Om klokslag middernacht ging het stembureau op het Stadhuis open
- Andere stembureaus gaan om 07.30 uur open
- Vier jaar geleden lag de opkomst op 54,37 procent
00:41
Lijsttrekker CDA brengt stem uit
De eerste lijsttrekker heeft ook zijn stem uitgebracht. Rond 00.30 uur was het Jalt de Haan van het CDA die zijn ingevulde biljet in de stembus stopte. “Het is tijd voor een verbonden en fatsoenlijk Groningen. Waarin we omzien naar elkaar, investeren in sport, stoppen met de reclamebelasting en het parkeerbeleid op de schop gaat. Kies ook voor politiek vanuit het midden. Stem op het CDA”, laat hij weten.
00:18
De eerste stemmen worden uitgebracht. Onder andere door raadslid Ceciel Nieuwenhout (Groenlinks). Samen met Mirjam Gietema van D66 was zij één van de initiatiefnemers van het nachtstembureau. “Ik hoop dat Groningers beseffen dat elke stem telt! Door het stadhuis zelfs ’s nachts te openen laten we zien dat we een lokale politiek zonder drempels willen. Kom binnen en laat door je stem vandaag weten in wat voor Groningen je wilt wonen”, laat Nieuwenhout weten.
00:00
Stembureau op Stadhuis geopend
De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Om klokslag middernacht ging het stembureau in het Stadhuis aan de Grote Markt open. Dit stembureau is tot 02.00 uur geopend.