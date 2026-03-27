Live voetbal en terugblik op een mooi sportweekend in OOG Sport

Foto: Wouter van der Maden (L) / Gemeente Groningen (R)

OOG Sport staat zaterdag vanaf 14:00 in het teken van een geslaagd sportweekend: Donar won zondag de Basketball Cup, Sofie Dokter pakte goud op het WK Indoor in Polen en FC Groningen won met ruime cijfers van AZ. Ook is er ruimte voor live voetbal en het laatste sportnieuws.

Wat vorig week al werd aangekondigd als mogelijke een ‘Super Sunday’, werd inderdaad een dag vol Gronings sportsucces. Donar won voor de achtste keer het nationale bekertoernooi, Sofie Dokter pakte goud op de vijfkamp van het WK Indoor in Polen en Lycurgus won voor het eerst in de BeNe Conference en is zeker van een plek in de halve finale van de play-offs. FC Groningen won in de Eredivisie met 3-0 van AZ, terwijl de vrouwen van de FC voor het eerst wonnen in de Eerste Divisie van Jong AZ. Genoeg om op terug te blikken.

Live voetbal

Hoewel het speelschema van de Eredivisie vanwege de interlandwedstrijden even onderbroken wordt, gaat het amateurvoetbal gewoon door! In de eerste klasse H treffen Be Quick 1887 en Oranje Nassau elkaar op de Esserberg. Be Quick staat derde en doet nog vol mee in de titelrace, maar zal ook met een schuin oog kijken naar de halve finale van de Noordelijke Districtbeker aankomende dinsdag in Hoogeveen tegen HZVV. In de middenmoot, op een zevende plaats, zal Oranje Nassau het succes van de afgelopen twee weken een vervolg willen geven. ON won de afgelopen twee wedstrijden van asv Dronten (3-1) en FC Surhústerfean (0-4). Be Quick is al vier wedstrijden op rij ongeslagen en won vorige week met 2-3 van Blauw Wit ’34.

Be Quick 1887 – Oranje Nassau is is vanaf 14:00 live te volgen op OOG radio.

In de derde klasse R ligt Groen Geel (53p uit 19) op kampioenskoers. De Groningers staan 11 punten los van ‘runner-up’ Wildervank (42p uit 18) en laten die twee teams elkaar nou net treffen zaterdag. Op het Sportpark aan de Woortmanslaan van het Groningse dorp kan Groen Geel – met nog zeven wedstrijden te gaan – een voorschot nemen op het kampioenschap. Als de thuisploeg er nog een titelrace van wil maken, zal een overwinning op de bezoekers wellicht de laatste kans zijn dit seizoen. Voor NEC Delfzijl (33p uit 19) en Veendam 1894 (32p uit 18) is het kampioenschap geen realistisch scenario meer.

Wildervank – Groen Geel is vanaf 15:00 live te volgen op OOG radio.

Verder bereiden de roeiers van Gyas zich voor op de Varsity in Amsterdam en zijn diverse FC Groningen-spelers opgeroepen voor nationale selecties. Ook besteedt OOG Sport uitgebreid aandacht aan het laatste sportnieuws in de gemeente Groningen. Het wekelijkse sportprogramma is zaterdag tussen 14:00 en 17:00 te horen op OOG radio. Luister via FM, DAB+, oogtv.nl of de OOG app.