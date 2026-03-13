Live voetbal en de laatste Sport & Politiek in OOG Sport

Het Lijsttrekkers Sportdebat 2026 onder leiding van Gio Lippens,.Foto: Wouter van der Maden

OOG Sport vult weer bijna de hele zaterdagmiddag op OOG Radio. Naast het laatste sportnieuws is er live verslag van twee voetbalwedstrijden, wordt er teruggeblikt op de wedstrijd van FC Groningen en schuiven twee lokale politici aan in de laatste OOG Sport & Politiek.

In de derde klasse nemen de studenten van The Knickerbockers (5e) het op tegen Veendam 1894 (3e). In deze klasse beginnen al wat eilandjes op de ranglijst te ontstaan. De top 2 Groen Geel (47 punten) en Wildervank (42 punten) hebben zich losgeweekt van de rest, Veendam (31 punten) en NEC Delfzijl (27 punten) volgen op een afstandje. Voor de Knickerbockers (22 punten) zullen de drie punten hard nodig zijn om die clubs bij te houden. Verlies kan zomaar daling naar het rechterrijtje betekenen: in de middenmoot, met onder andere Helpman (22 punten) en Omlandia (20 punten), ligt het dicht bij elkaar. Het verschil tussen plek 5 en 9 is slechts 3 punten. The Knickerbockers – Veendam 1894 is vanaf 14:45 te volgen op OOG radio.

In de eerste klasse verloor koploper Velocitas 1897 vorige week met 3-4 van Drachters Boys en zag het directe concurrent LAC Frisia vorige week op één puntje naderen. In de derde thuiswedstrijd op rij neemt Velo het zaterdagmiddag op tegen Broekster Boys, dat met 13 punten minder op een zevende plaats staat. De eerste ontmoeting dit seizoen won Velocitas met 2-3. Velocitas – Broekster Boys begint om 15:00 en is eveneens te volgen via OOG radio.

Sport & Politiek

Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan het Lijsttrekkers Sportdebat van afgelopen donderdagavond. Verslaggever Wouter van der Maden sprak met enkele deelnemers aan dat debat. Ook schuiven weer twee lokale politici aan om te praten over de sportplannen van hun partij. In de laatste ‘Sport & Politiek’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 zijn met Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen) en Wieke van Heteren (Student & Stad) twee lokale partijen vertegenwoordigd.

Luister zaterdagmiddag tussen 14:00 en 18:00 naar OOG Sport op OOG radio.