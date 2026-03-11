Lijsttrekkers het water op voor beter trainingswater roeiers in Stad

Foto via Groninger Roeibond

Roeiers uit Groningen voerden woensdag actie voor veiliger en beter trainingswater. Met een symbolische roeiactie willen de Groninger Roeibond, in de aanloop naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, meer politieke partijen in de gemeenteraad overtuigen om zich in te zetten voor betere trainingsmogelijkheden voor de roeisport in de stad.

Roeiers van de drie verenigingen Aegir, Gyas en De Hunze stapten eerst zelf in een acht. Daarna namen drie gemeenteraadsleden, allen lijsttrekkers voor hun partij tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, hun stoeltjes over: Jalt de Haan van het CDA, Jim Lo-A-Njoe van D66 en Rik Heiner van de VVD. Maar vijf van de acht stoeltjes in de boot bleven bewust leeg. Met het beeld van een bijna lege boot wilden de organisatoren duidelijk maken dat er meer politieke steun nodig is.

Slepende discussie over (nieuw) roeiwater

Binnen de gemeente en de provincie roept met name de Groninger Roeibond al lange tijd om beter trainingswater. Dat vond eind vorig jaar op verschillende wijze gehoor binnen de lokale en provinciale politiek. Maar in het provinciehuis ging dat een stap verder dan in het Stadhuis.

De Provinciale Staten namen in november een motie aan, die het provinciebestuur met klem oproept op zoek te gaan naar een nieuwe, veilige oefenlocatie voor roeiers in de gemeente. In het Stadhuis ging dat minder ver: een nieuwe roeibaan aanleggen was voor het college geen optie en de gemeenteraad stemde alleen in met een motie om het huidige trainingswater binnen de gemeentegrenzen te verbeteren.

‘Meer partijen moeten zich uitspreken’

Maar met een nieuw gemeentebestuur in zicht en mogelijk een andere invulling van de zetels in het Stadhuis hoopt de Groninger Roeibond om een ommezwaai. De roeiers hopen dat meer partijen in de gemeenteraad zich nu nadrukkelijk gaan uitspreken voor beter trainingswater. Volgens de werkgroep watersportbaan van de GRB is dat nodig om de roeisport in Groningen goed te kunnen blijven beoefenen.

Maar de roeisport komt volgens de GRB nog steeds niet voor in het Groninger Sportaccommodatieplan. Geen goede zaak, benadrukten de drie roeiende raadsleden. Jalt de Haan (CDA) stelt: “Voor de 3000 leden van de verenigingen Aegir, Gyas en De Hunze 3000 zeg ik: kom op partijen, stap bij ons de boot.”