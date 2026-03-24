‘Lieve Monstertrein’ eindigt eerste rit op Hoofdstation

De 8-jarige Phileine ontwierp de 'Lieve Monstertrein'. Foto: NS

Het Hoofdstation in Groningen was dinsdagavond de allereerste bestemming van de ‘Lieve Monstertrein’. Het kleurrijke treinstel is het resultaat van een landelijke tekenwedstrijd van de NS, waarvoor meer dan 1.200 kinderen hun ontwerp instuurden.

De trein werd dinsdag officieel gepresenteerd op station Utrecht Maliebaan in het bijzijn van de 8-jarige Phileine uit Zutphen. Zij stuurde in december de winnende tekening in. Een jury bestaande uit Daan Schut (lid van de Raad van Bestuur van de NS), illustrator Jip van den Toorn en contentmaker Meester Jesper oordeelde unaniem dat Phileines ontwerp de winnaar moest worden. Het ontwerp zit vol vrolijke, kleurrijke figuren die door Phileine bewust ‘lief’ zijn gemaakt, zodat kinderen niet bang hoeven te zijn als zij de trein instappen. De afgelopen weken heeft Phileine samen met een illustrator haar tekening verder uitgewerkt, waarna deze kon worden omgezet in een design dat de volledige trein bedekt.

Hoofdstation

Het bestickeren van het treinstel gebeurde onlangs in de werkplaats van NedTrain in Onnen. Na de presentatie in Utrecht op dinsdagochtend stroomde de trein direct in de dienstregeling in. De allereerste rit als intercity eindigde dinsdagavond om 22.12 uur op het Hoofdstation. Na een korte pauze vertrok de ‘monstertrein’ om 22.48 uur weer richting Schiphol. Volgens de materieelplanning wordt de trein woensdag ingezet op het traject tussen Schiphol en Leeuwarden.

Het einde van een icoon

De trein die voor deze actie is uitgekozen, is de Koploper 4231 (type ICMm). Dit treinstel zal tot het moment dat het definitief uit dienst gaat met de vrolijke bestickering rond blijven rijden. De iconische Koploper, die tussen 1983 en 1994 in dienst kwam, verdwijnt langzaam maar zeker van het Nederlandse spoor. Inmiddels zijn de oudste exemplaren al gesloopt en rijden er nog zo’n zestig stuks rond. Uiterlijk in 2029 valt voor de laatste Koplopers definitief het doek. Het oudste treinstel van dit type (de 4011) is inmiddels al opgenomen in de collectie van Het Spoorwegmuseum.