Lewis Capaldi treedt op tijdens Hullabaloo Festival in Stadspark

Foto: Rieks Oijnhausen

Lewis Capaldi komt komend najaar naar het Hullabaloo Festival in het Stadspark. De organisatie maakte de naam van de Schotse artiest zondag bekend op de Grote Markt.

De organisatie van het festival had aan het begin van de middag een luxe caravan op de Grote Markt geplaatst. Om precies 14.00 uur zag het toegestroomde publiek hoe een foto van Capaldi onthuld werd. De zanger zal op de eerste dag van het festival, dat gehouden wordt op 5 en 6 september, optreden.

Lewis Capaldi

Capaldi werd geboren in oktober 1996. Op zijn negende begon hij met het bespelen van de gitaar en vanaf zijn twaalfde trad hij op in cafés. Eind 2018 brak hij bij het grote publiek door met de nummer 1-hit in de Engelse hitlijsten Someone You Loved. Daarna scoorde hij hits met Before You Go, Forget Me en Wish You The Best.

Komende dinsdag vindt de onthulling plaats van de tweede en derde headliner van het festival. Deze onthulling vindt om 14.00 uur plaats bij muziekwinkel Plato. De kaartverkoop voor Hullabaloo start op 7 maart aanstaande.

Hullabaloo Festival

De eerste editie van het festival vond plaats in 2019. Na de coronacrisis ging het festival verder als een eendaags evenement. Vanwege het verdwijnen van Stadspark Live ontstond er een opening in het aantal geluidsdagen op de Drafbaan, waardoor het festival weer terug kon naar twee dagen. De editie van 2023 trok zo’n 60.000 bezoekers.

In 2019 scoorde Capaldi een grote hit met Someone You Loved: