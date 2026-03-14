Levensgrote foto van De Boo onthuld op Kardinge: “Er bestaat geen perfectie, maar ernaar streven is mijn doel”

Langebaanschaatsers Jenning de Boo en Marcel Bosker zijn zaterdagavond vanwege hun prestaties dit seizoen gehuldigd op de ijsbaan van Kardinge. Voor De Boo was er een extra verrassing: in één van de bochten werd een grote foto van de 22-jarige schaatser onthuld die permanent blijft hangen.

Kardinge is de thuisbaan voor De Boo en Bosker. De Boo leerde bij IJsvereniging Groningen (YVG) het schaatsen. Bosker leerde het schaatsen weliswaar in Zwitserland, maar perfectioneerde dit op Kardinge toen hij jarenlang bij een gastgezin in Ten Boer woonde. Op de ijsbaan reikten burgemeester Roelien Kamminga en sportwethouder Inge Jongman aan beide schaatsers een sportpenning uit. “Het is bijzonder om Jenning en Marcel hier te eren, op de plek waar hun schaatscarrière is begonnen,” zei burgemeester Kamminga. “Groningen is ontzettend trots op wat zij hebben bereikt.”

V.l.n.r. Marcel Bosker, wethouder Inge Jongman, Jenning de Boo en burgemeester Roelien Kamminga. Foto: Rieks Oijnhausen Wethouder Jongman reikt de sportpenningen uit. Foto: Rieks Oijnhausen

Sportpenningen

De Boo ontving twee gouden sportpenningen voor zijn zilveren medailles op de 500 en 1.000 meter op de Olympische Spelen en de wereldtitel Sprint die hij vorige week bemachtigde tijdens het WK in Heerenveen. Bosker kreeg een bronzen sportpenning voor zijn titel op het NK Allround. Wethouder Jongman: “Deze prestaties laten zien wat doorzettingsvermogen en talent kunnen opleveren. Ze zijn een inspiratie voor jonge sporters in onze gemeente.”

Grote foto

Dat De Boo een erepenning zou krijgen, was van tevoren bekend. Hij wist niet dat er ook een grote foto onthuld zou worden. Naast de grote foto staat een quote van de Groningse schaatser afgebeeld: ‘Er bestaat geen perfectie, maar ernaar streven is mijn doel’.

De huldiging vond plaats tijdens de clubkampioenschappen van ijsvereniging YVG, waar beide schaatsers lid zijn. De Boo is het eerste lid van de vereniging dat een medaille wint op de Winterspelen. Na de officiële uitreiking en de onthulling reden De Boo en Bosker een ererondje met de aanwezige jeugd, wat zorgde voor een feestelijke afsluiting van de avond.