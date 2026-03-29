Lentefestival Oosterparkwijk groot succes: “Een breed gedragen wijkfeest”

De zevende editie van het Lentefestival in de Oosterparkwijk is een succes geworden. De afgelopen drie dagen konden bezoekers op het plein aan de Klaprooslaan terecht voor muziek, theater en gezelligheid. Een gesprek met Jaap de Graaf van de organisatie.

Jaap, het festival zit er bijna op. Hoe is het verlopen?

“Het klopt inderdaad, we gaan zo direct beginnen met het opruimen. We kijken terug op een heel geslaagd weekend. We hebben het heel erg getroffen met het weer. Daardoor hebben heel wat mensen onze festiviteiten bezocht. Het begon afgelopen vrijdag. Kinderburgemeester Biene haalde toen samen met een clown de leerlingen van de Borgmanschool op. Op het terrein hebben we hier vervolgens een heel leuk programma gehad. Gisteren en vandaag is de school uiteraard gesloten, dus dan is de vraag: hoe ontwikkelt het zich? Maar het festival is ontzettend goed bezocht.”

Kun je uitleggen wat het succes is?

“Ik denk dat het meerdere factoren zijn. Enerzijds ligt de winterperiode achter ons. Mensen hebben zin om buiten weer leuke dingen te gaan doen en om buurtgenoten te ontmoeten. Daarnaast, wat ook meespeelt, is dat we hier in de wijk met dit festival iets moois hebben opgebouwd. We bestaan sinds 2017. Door de coronacrisis hebben we een aantal edities moeten missen, maar we weten inmiddels hoe we een dergelijk festival op een leuke manier kunnen organiseren zodat er veel mensen op af komen.”

Drumfanfare Avanti loopt door de wijk. Video: Masha Jaarsma

Wat waren de hoogtepunten dit jaar?

“Dat waren er meerdere. Er was een heel mooi optreden van de Oosterparkse dansgroep. Zij hebben niet zo lang geleden een mooie prijs gewonnen. Ze hebben bij ons laten zien waarom ze die prijs gewonnen hebben: ze hebben iets heel moois neergezet. En we hadden drumfanfare Avanti. Wij wilden hen er dolgraag bij hebben. Waarom? Ze komen oorspronkelijk uit deze wijk. We hebben hen benaderd of ze mee wilden werken en dat wilden ze maar al te graag. Hun optreden begon in het Pioenpark en via een rondgang door de wijk zijn ze naar ons toe gelopen.”

Een drumfanfare die door de wijk trekt opent vaak letterlijk de deuren…

“Dat klopt. Het leverde ook hele leuke reacties op, van zowel jongeren als ouderen. Oudere bewoners zeiden: ‘Tegenwoordig zie je niet zo vaak meer een fanfare die door de straten loopt.’ En dat klopt ook: de regelgeving is best wel streng. Daarom is het heel mooi dat we dit konden regelen, en daarmee ook wat jeugdsentiment op konden halen. Daarnaast hadden we dit weekend allerlei leuke activiteiten. Kinderen konden zich laten schminken, er was een draaimolen en er waren verschillende straatacts. Wat ook een groot succes was, was de peuter-kleuter-poppenkast. Ik heb ontzettend veel leuke en blije gezichten gezien bij dit onderdeel.”

Je klinkt ontzettend trots…

“Dat ben ik ook. En ik ben vooral trots op alle vrijwilligers die dit weekend geholpen hebben. Je kunt echt spreken van een breed gedragen wijkfeest. In die zin hebben we het in de Oosterparkwijk ook goed voor elkaar. Er zijn verschillende initiatieven en instellingen in de wijk die onderling goed samenwerken. De wijk zorgt goed voor elkaar. Het is bijvoorbeeld geen probleem om spullen van elkaar te lenen waardoor we elkaar helpen. Een vervolg komt er daarom ook zeker.”

Zijn er wensen voor de komende edities?

“Het festival groeit. Wat ik al zei, ik ben heel blij met alle vrijwilligers. Maar doordat we elk jaar wat groter worden, kunnen we ook elk jaar meer vrijwilligers gebruiken. En dat is wel eens lastig. Mijn grote wens is daarom dat er bij een volgende editie nog meer mensen op gaan staan die zeggen: ‘Wij gaan ook een handje helpen.’ Dat zou heel mooi zijn. En het is ook goed om wensen te hebben. Want begrijp me goed: dit was een succes waar we de komende periode op een hele mooie manier van gaan nagenieten.”